Mersin'de 55 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

30 Temmuz 2020 Perşembe, 12:11

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'ndeki şelale yakınında ceset gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Dalgıç polisler ve itfaiye ekiplerince kayaların kenarından çıkarılan cesedin Süleyman Bozkurt'a ait olduğu belirlendi.

Ailesi tarafından 55 gündür arandığı öğrenilen Bozkurt'un ölüm nedeni için otopsi yapılacak.