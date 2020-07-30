Mersin'de 55 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 55 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki adamın cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'ndeki şelale yakınında ceset gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Dalgıç polisler ve itfaiye ekiplerince kayaların kenarından çıkarılan cesedin Süleyman Bozkurt'a ait olduğu belirlendi.
Ailesi tarafından 55 gündür arandığı öğrenilen Bozkurt'un ölüm nedeni için otopsi yapılacak.
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