Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

18 Haziran 2021 Cuma, 09:34

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus, Erdemli, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, zanlıların adreslerinde 109 gram sentetik uyuşturucu, 183 kök Hint keneviri ve 432 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.