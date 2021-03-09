Mersinliler Atatürk Parkı için kaygılı

09 Mart 2021 Salı, 20:50

2007 yılında özelleştirilen Mersin Limanı’nın işletmecisi olan MİP, liman konteynır sahasını kent merkezine doğru genişletmek için proje hazırladı ve projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, limanın genişlemesinin Atatürk Parkı başta olmak üzere kent merkezine olumsuz yansıyacağı iddiasıyla konuyu idari yargıya taşıdı.

Mersin kamuoyu da limanın kent merkezine doğru genişleme girişimlerine karşı çıkıyor. Bu kapsamda oluşturulan Mersin Çevre Platformu Atatürk Parkı’nda bir açıklama yaparak liman işletmecisinin girişimlerini kınadı. Platform üyeleri “Atatürk Parkı’na liman yapılamaz. Ranta Geçit Vermeyeceğiz” yazılı pankart açtı.

''YOK OLMASINA NEDEN OLACAKTIR''

Platform adına açıklama yapan Sabahat Aslan, Mersin’de son zamanlarda hem yeşil alanlara hem yaşam alanlarına ciddi saldırılar yapılmaya başlandığını ifade etti.

Mersin Liman İşletmecisi A.Ş’nin liman sahasını Atatürk Parkı’na doğru genişletme girişimlerinin hukuksuz olduğunu, bu girişimleri kent yaşamına bir saldırı olarak gördüklerini kaydeden Aslan, “Bu girişimler Atatürk Parkının yok olmasına neden olacaktır” dedi.

''RANT YARARI ÖN PLANDA''

Atatürk Parkında yapılacak liman genişletme çalışmalarının Atatürk Parkının tümünün MIP A.Ş tarafından işgal edilmesine, Atatürk Parkının tamamen konteynerlerle dolmasına neden olacağını ifade eden Aslan, “Yapılacak olan dolgu alanı bilimselliğe aykırı olup kent yaşamına ciddi zararlar vereceği açıktır. Planlama ilkelerine aykırı olarak yapılan liman genişleme çalışmaları, kamu yararını görmezden gelinerek şirketin rant yararı ön planda yer alması sağlanarak yapılmıştır” diye konuştu.

''HALK TARAFINDAN KULLANIMINI ENGELLEYECEKTİR''

Mersin’in simgesi olan Atatürk Parkı’nın kentin akciğerleri olduğunu, halkın sosyal olarak nefes aldığı bir alan olduğunu ifade eden Aslan, “Mersin’de tarihten gelen ve bir değer olan Atatürk Parkı sürekli halkın kullanımında olmuştur. Liman genişleme çalışmaları, Atatürk Parkının halk tarafından kullanımını engelleyecektir. Atatürk Parkında Liman genişleme Projesi alanında mevcut liman kapasitesinin yüzde 50 oranında artış sağlayacak olması, ayrıca proje için denizde dip taraması ve dolgu alanının yapılacak olması deniz kirliğinin oluşmasına, ekosistemin bozulmasına, şehir merkezinde trafik yükünün artmasına, hava kirliliğinin oluşmasına, kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak kullanım hakkını ihlal edilmesine ve kamu yararı ilkesine aykırı olacağı ortadadır. Atatürk Parkı halkındır. Hukuksuz bir şekilde rant uğruna heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Mersin halkını Atatürk Parkına sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

Basın açıklaması sırasında katılımcılar “Atatürk Parkı bizimdir bizim kalacak”, “Mersin bizimdir, şirketlere vermeyiz” şeklinde sloganlar attı.