31 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:19

A Milli futbolcu Mert Çetin, sağ ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta oynayacağı Macaristan ve Sırbistan karşılaşmaları için dün İstanbul'da kampa girerken, sakatlığı bulunan Mert Çetin katılmamıştı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre de, sağ ayak tabanından sakatlık yaşayan Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı.

