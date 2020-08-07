Mert Hakan Yandaş’tan dikkat çeken istatistik

07 Ağustos 2020 Cuma, 10:40

Fenerbahçe’nin Sivasspor’dan renklerine bağladığı Mert Hakan Yandaş’ın hücuma yönelik istatistikleri dikkat çekiyor.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 10 gol 5 asistlik performans göstererek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Sivasspor’un başarısında büyük pay sahibi olan Mert Hakan, geride kalan sezonda rakip ceza sahasında toplam 112 kez topla buluşarak merkez orta saha oyuncuları arasında bu alanda zirveye oturdu. Başarılı oyuncu, aynı zamanda en fazla şut pası veren, en isabetli şut çeken ve net gol pozisyonu yaratan merkez orta saha oyuncusu oldu.

Mert Hakan’ın istatistikleri şöyle:

Rakip ceza sahasında topla buluşma: 112

Şut pası: 84

İsabatli şut: 40

Net gol pozisyonu hazırlama: 17