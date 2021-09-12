Merve Arık'ın ölümüne neden olan kazada Karaismailoğlu’na soru

12 Eylül 2021 Pazar, 16:25

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Merve Arık, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Arık'ın yaşımını yitirdiği kazada İnönü Bulvarı’nın yayaların geçişi için güvenli olmadığı vurgusu yapıldı. CHP'li Girgin, Bakan Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İLÇENİN EN İŞLEK CADDESİ NASIL BU KADAR GÜVENSİZ OLUR?

Girgin şu açıklamalarda bulundu:

“8 Eylül 2021’de Muğla’nın Yatağan ilçesinde ailesi ile birlikte pazar alışverişi için ilçe merkezinde kurulan semt pazarına giden 9 yaşındaki bir ilkokul öğrencimiz, İnönü Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeyi engelleyen bariyerin açık bırakılması nedeniyle, karşıya geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmiştir. Kaza öncesinde, yolun 2. Kat asfalt çalışması için çift yönden tek yöne düşürüldüğü bilinmektedir.

Yatağan’ın en işlek caddesi olan İnönü Bulvarı yayaların geçişi için güvenli değildir. Engellilerin, pazar arabası ya da bebek arabası ile karşıdan karşıya geçmek isteyenlerin kaldırım nedeniyle yardım almadan geçmesi çok zordur. İlçenin en işlek caddesi nasıl bu kadar güvensiz olur? Bu caddede yaya güvenliği için ciddi önlemler alınmalıdır.

GARAJ KAVŞAĞI YENİDEN AÇILMALIDIR

Yatağan Garaj Kavşağı’nın yeniden açılması gerektiğini vurgulayan Girgin şöyle devam etti:

“Yatağan girişi açısından kilit noktada olan garaj kavşağının kapatılması neticesinde, şehre giriş ve çıkışlar sekteye uğramıştır. Bu durum kavşak bırakılan yerlerde (iki noktada) aşırı trafik yoğunluğuna neden olarak, vatandaşların sadece yaya olarak değil, şehir içi trafiğinde de günlük rutin dolaşımları açısından da ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. ”

"SU BASMALARINI ENGELLEYECEK TEDBİRLER ALINMALIDIR"

“Asfalt seviyesinin neden olduğu kot farkı nedeniyle, bulvar üzerinde bulunan konut ve iş yerlerinin seviyesi asfalta göre epey düşük kalmakta, yağışlı günlerde çevredeki iş yeri ve konutların alt katlarını su basmaktadır. En son yağan yağmurda birçok esnafımızın malları sular içinde kalmış maddi hasarlar oluşmuştur. En son yağan yağmurun oluştuğu su baskınları göz önüne alınarak yağmurların vatandaşı mağdur etmemesi için acil önlemler alınmalıdır.”

SORU ÖNERGESİ

Girgin’İn Bakan İsmailoğlu’nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde şu sorular yer aldı:

1) İnönü Bulvarı, Yatağanlıların güvenli trafik ihtiyacı göz ardı edilerek ve dikkate alınmayarak bir otoban haline dönüştürülmüştür. Otoban zihniyetiyle inşa edilen bu yolda yayalar ciddi tehlikelere maruz kalmaktadır. Yayaların güvenli sağlayacak ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? 2) Asfalt çalışmasının okulların açıldığı hafta yapılması doğru mudur? 3) Bulvarda kullanılabilir bir yaya geçidi neden yoktur? 4) İlkokul öğrencimizin kaza geçirmesine sebebiyet veren ihmaller ve uygulamalar ile ilgili sorumlulara yönelik soruşturma açılmış mıdır? 5) Garaj kavşağının yeniden açılması için bir çalışma var mıdır?

6) En son yağan yağmurun oluştuğu su baskınları gözönüne alınarak yağmurların vatandaşı mağdur etmemesi için bir önlem almayı düşünüyor musunuz?