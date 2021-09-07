Meryem Uzerli festival elçisi oldu
Adını Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Hürrem Sultan"ı canlandırarak duyuran Meryem Uzerli, Asya Dünyası Dizileri Ödül Töreni elçisi oldu.
Meryem Uzerli, önceki gün Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Asian World Film Festival’in (Asya Dünyası Film Festivali) basın toplantısına katıldı.
2019’da festivalin Los Angeles’ta düzenlenen organizasyonunda jüri başkanlığı yapan Uzerli, Mayıs 2022’de bu kez TV yıldızlarının ödüllendirileceği ve İstanbul’da gerçekleşecek Asya Dünyası Dizileri Ödül Töreni’nin elçisi olduğunu duyurdu.
Uluslararası jüri ve 40’tan fazla ülkenin katılacağı organizasyonda sektörün dünyaca ünlü yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları ilk kez düzenlenecek ödül töreninde İstanbul’da ağırlanacak. Üç gün boyunca sürecek olan festivalde yeni TV dizilerinin ön izlemeleri ve özel seçkilerin gösterimleri yapılacak.
Video Haberler
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
En Çok Okunan Haberler
- İlk seçimde ayrılacak
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Devlette yeni döneme hazırlık
- 'Erdoğan ile Asiltürk arasında anlaşma sağlandı' iddiası