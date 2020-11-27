Meryl Streep ve Nicole Kidman'lı 'The Prom'dan yeni fragman

27 Kasım 2020 Cuma, 09:15

Meryl Streep Nicole Kidman

"American Horror Story" ile büyük başarı yakalayan ve son yıllarda televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri hâline gelen yönetmen Ryan Murphy, 300 milyon dolarlık dev bir anlaşmaya imza attığı Netflix çatısı altında yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Filmloverss'ın aktardığına göre, Murphy’nin 2014 yapımı "The Normal Heart"tan beri yönettiği ilk film olan "The Prom", gelecek ay Netflix’te izleyicilerin karşısına çıkacak.

Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Kerry Washington, Keegan-Michael Key ve Andrew Rannells gibi isimleri bir araya getiren "The Prom" için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, filmden yeni bir fragman yayımladı.

"The Prom", 2018’in ekim ayında Broadway’de sahnelenmeye başlayan ve altı Tony adaylığı kazanan aynı adlı müzikalden uyarlandı. Oyunun da yazarları olan Chad Beguelin ve Bob Martin‘in senaryosunu kaleme aldığı film, bir zamanlar oldukça meşhur olan dört Broadway oyuncusunun, lezbiyen bir öğrencinin (Emma) kız arkadaşını mezuniyet gecesine götürmesine izin verilmediği bir Indiana kasabasına gitmesiyle yaşanan olayları konu alıyor. Bu dörtlü görünüşte genç bir kızın hakları için mücadele veriyor olsa da aslında tek amaçları bu olayı kullanarak kendilerini yeniden gündeme taşımak.

Film, 11 Aralık’ta Netflix’te izleyici ile buluşacak.