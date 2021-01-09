Meslek edinmek kadının hakkı

09 Ocak 2021 Cumartesi, 16:02

Her geçen gün biraz daha nefessiz kalıyoruz... Evet siyah değiliz, boğazımıza bir zebani basıp bizi soluksuz bırakmıyor ama hayat tüm acımasızlığıyla ensemizde... Kimimiz işini kaybetti. Aylardır iş aramaktan yorgun düştük. Hatta artık o kadar umutsuzuz ki iş bile aramıyoruz. Bu nedenle de Türkiye İstatistik Kurumu'na göre işsiz sayılmayıp ülkedeki işsizlik oranının düşük görünmesini bile sağlıyoruz...

Bu hafta iş bulmak için İŞKUR'un verdiği bazı hizmetlerden söz etmek istiyoruz. Bazı beceri kazandırma, meslek edindirme kursları daha var beledeliyelerin ya da halk eğitim merkezlerinin ancak bunlardan önümüzdeki haftalarda ayrıntılı olarak söz edeceğiz. Bu hafta direkt İş Kurumu (İşkur) tarafından düzenlenen iş bulma konusunda bir seçenek oluşturabilecek kursları anlatmak istiyoruz.

İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren kişi ve grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kursları; mesleği olmayan yurttaşlara meslek öğretmek, mesleği olanlara da niteliklerini geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Hatta mesleği olup iş bulamayanlar için istihdam garantili olduğu belirtilen kurslar da söz konusu.

BELLİ KOŞULLARI VAR

İŞKURr'un mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyenlere kurumun il müdürlükleri ve hizmet merkezlerindeki danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti veriliyor. Kendilerine uygun kurslara yönlendiriliyor. Söz konusu kurslar için bazı koşullar var. Kurum bunları; kurama kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, her hangi bir meslek tercih edildiyse o mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak, kurumca aynı meslekte düzenlenen bir kursa katılmamış olmak ve emekli olmamak olarak sıralıyor.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı olanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabiliyor.

HARÇLIK DA VERİYOR

Kurum, mesleki eğitim kurslarını; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenliyor. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmiyor. İşkur, mesleki eğitim kurslarına katılanlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden, eğer sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılıyorsanız günlük 60 lira zorunlu gider ödemesi yapıyor.

Eğer katıldığınız kurs geleneksel mesleklerden biri ise eğitim kurslarına katılımda günlük 40 lira, istihdam garantisiz meslek eğitim kurslarına katılanlara da 30 lira zorunlu gider ödemesi yapılıyor.

ÇOCUK BAKIM ÜCRETİ

İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından yararlanan ve sonrasında istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 lira ödeme yapılıyor.

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira da bakım desteği sağlanıyor.

Kurslara katılanlara genel sağlık sigorta pirimi ödeniyor.

Meslek eğitim kurslarına katılanlardan herhangi bir ücret alınmıyor ve kurs sonunda Kurs Bitirme Sertifikası veriliyor.



