Meslektaşları, Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya sahip çıktı

21 Temmuz 2020 Salı, 12:04

“Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz” yönündeki açıklamaları nedeniyle hakkında “halkı yanlış bilgilendirme” iddiasıyla soruşturma başlatılan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala rektörlüğe savunma veriyor. Savunma öncesi rektörlük önünde bir araya gelen Türk Tabipler Birliği (TTB) üyeleri ve çok sayıda hekim, “İnatla ve kararlılıkla doğruları anlatmaya, pandemi dahil insan yaşamını ve sağlığını olumsuz etkileyen bütün süreçlerde gördüğümüz bütün eksiklik ve yanlışlıkları dillendirmeye devam edeceğimiz bilinmelidir. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı bir savunucusu, Türk Tabipleri Birliğinin onurudur” dediler.

“Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz” yönündeki açıklamaları nedeniyle hakkında “halkı yanlış bilgilendirme” iddiasıyla soruşturma başlatılan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala rektörlüğe savunma veriyor. Savunma öncesi rektörlük önünde bir araya gelen Türk Tabipler Birliği (TTB) üyeleri ve çok sayıda hekim, “İnatla ve kararlılıkla doğruları anlatmaya, pandemi dahil insan yaşamını ve sağlığını olumsuz etkileyen bütün süreçlerde gördüğümüz bütün eksiklik ve yanlışlıkları dillendirmeye devam edeceğimiz bilinmelidir. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı bir savunucusu, Türk Tabipleri Birliğinin onurudur” dediler.

Rektörlük önünde bir araya gelen hekimler “Prof. Dr. Kayıhan Pala pandemi gerçeklerinin sözcüsü, bilimsel tutumun onurlu temsilcisidir”, “Kayıhan Pala onurumuzdur”, “Bilim insanı yol gösterir” yazılı döviz ve pankartlar açtı.

TTB, yaptığı açıklamada “Olağandışı dönemlerde doğru/bilimsel bilgileri paylaşan, yol gösteren insanlar daha değerli; güç odaklarından bağımsız, topluma karşı sorumluluk taşıyan bilim insanlarına ihtiyaç her zamankinden daha fazladır” denildi.

Belirsizlik ve yetersiz bilginin kuşattığı panik ikliminden ancak güven veren bilim insanlarının topluma seslenmesiyle çıkılacağı vurgulanan açıklamada “Bu niteliklere sahip bilim insanlarının açık sözlü, içten, gerçeği saklamayan paylaşımlarıyla panik azalır. Sevindiricidir ki bilimden ve liyakatten uzaklaştırılmaya çalışılan ülkemizde bu özelliklere sahip bilim insanları vardır. Bunlar içerisinde önde gelen bir isim de Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’dır” denildi.

‘PALA, GÜVENİLİR BİR BİLİM İNSANIDIR’

Koronavirüs pandemisinin Bursa’da yükselişe geçtiği günlerde Bursa Valiliği tarafından Prof. Pala hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulduğu, ardından dosyanın gereği için Uludağ Üniversitesi’ne gönderildiği ve üniversite rektörlüğünün de “halkı yanlış bilgilendirme ve paniğe yönlendirici” açıklamalar yaptığı iddiası ile hakkında soruşturma açtığı anımsatılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Güvenilir bir bilim insanı olarak Kayıhan Pala, Pandemi sürecinde Türkiye ve uluslararası bilim dünyasının, ülkemizde yaşayan insanların ve özel olarak Bursa’nın bir şansıdır, hava gibi su gibi ihtiyacıdır.

Kayıhan Pala’ya açılan soruşturmayı halkın doğru, bilimsel, gerçek bilgiye ulaşma hakkına, bilim insanının akademik özgürlüğüne, Türkiye’de hekimlerin birlikteliğinin sesi olan tabip odalarına ve TTB’ye bir saldırı olarak görüyor, bu akıl dışı soruşturmayı kabul etmiyoruz. Her kesimden, her eğitim düzeyinde yurttaşımız Kayıhan Pala’nın dediklerini ilgiyle dinleyip, pandemi konusunda tedbirlerini arttırdı. Sözcülerinden biri olduğu TTB Covid-19 izleme heyetinin raporlarından sadece yurttaşlar değil Sağlık Bakanlığı’da yararlanıp bir çok adımını buradan hareketle attı.

Yani ne Covid-19 hastaları ve Covid dışı hastaları iyileştirmek için gece gündüz canla başla çalışan hekimler ve sağlık çalışanları ne de 82 milyon yurttaşımızın kapıldığı bir “panik” söz konusu değildir. Tam tersine Kayıhan Pala hepimize, herkese güven ve moral veren, Covid-19 pandemisine karşı mücadelemizi kuvvetlendiren en önemli figürlerden biri olmuştur. Ancak tüm bunlara rağmen Kayıhan hoca’nın çalışmalarından ve açıklamalarından “paniğe” kapılan birilerinin olduğu açıkça görülüyor. Kayıhan Hoca’nın yıllardır çevrenin korunması, hava kirliliği, işçi sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere halk sağlığını ilgilendiren birçok konuda yaptığı çalışmalardan ve pandemi sürecindeki sorgulayıcı bilimsel tutumundan Bursa Valiliği’nin paniğe kapıldığını, bu paniğini Uludağ Üniversitesi’ne taşıdığını bugün burada toplanmamıza neden olan soruşturmadan net olarak görebiliyoruz. Tüm bu akıl tutulmasına rağmen inatla ve kararlılıkla doğruları anlatmaya, pandemi dahil insan yaşamını ve sağlığını olumsuz etkileyen bütün süreçlerde gördüğümüz bütün eksiklik ve yanlışlıkları dillendirmeye devam edeceğimiz bilinmelidir. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı bir savunucusu, Türk Tabipleri Birliğinin onurudur!”



