Meslektaşları, Timtik ve Ünsal için Yargıtay’a dilekçe verdi
‘Cezaevinde kalamaz’ raporuna rağmen tahliye edilmeyen ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için meslektaşları Yargıtay’a dilekçe verdi.
Adil yargılanma talebiyle 5 Nisan’dan bu güne ölüm orucunda olan ve adli tıp kurumunun ‘cezaevinde kalamaz’ raporu verdiği avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için meslektaşları Yargıtay’a dilekçe verdi. Ankara’da Yargıtay binası önünde bir araya gelen 50 avukat dilekçelerinde, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin adli tatil nedeniyle görevlendirdiği nöbetçi heyetin tahliye başvurusun reddettiği hatırlatarak, Timtik ve Ünsal’ın ölüm orucunun kritik aşamaya geldiği ve bir an önce tahliyelerinin gerektiğini belirttiler: “Hayati risk sebebiyle ivedilikle tahliyelerine karar verilmeli.”
Avukatlar dilekçelerinde Timtik ve Ünsal hakkında verilen sağlık durumu raporlarına da atıfta bulundu. Adli Tıp Kurumu, iki avukat hakkında “Cezaevi şartlarında kalması sağlığı açısından uygun değil” demişti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Tabipleri Birliği de iki avukatın cezaevinde kalmasını sakıncalı olduğunu rapor etmişti.
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