"Messi ihanete uğradı!"
Barcelona Kulübü başkan adaylarından olan Joan Laporta, Lionel Messi'nin durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bilindiği üzere 2019-20 sezonu sonunda takımdan ayrılmak isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın Barcelona'daki geleceği halen belirsizliğini koruyor. 2003-2010 yılları arasında da Barcelona'da başkanlık yapan Laporta, Radio Marca ve COPE'a yaptığı açıklamalarda, "Mess, Barcelona'yı istiyor. Benim amacım ona eski mutluluğunu geri vermek. Bu sadece parasal bir konu değil, rekabetçi bir takım yaratmak gerekiyor. Lionel Messi ihanete uğradı ve bu da kulüp için büyük bir kayıp. O gerçek bir kazanan ve başka takımların Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına tahammül edemiyor." dedi.
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