Messi kadroya alınmadı
Lionel Messi Barcelona'nın Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Şampiyonlar Ligi G grubunda yer alan Barcelona ve Dinamo Kiev yarın Rusya'da karşılaşacak. Arjantinli yıldız Leo Messi 23.00'da başlayacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. İşte Barcelona'nın kadrosu
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