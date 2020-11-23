Messi kadroya alınmadı

Lionel Messi Barcelona'nın Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna dahil edilmedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2020 Pazartesi, 15:05
Messi kadroya alınmadı
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Şampiyonlar Ligi G grubunda yer alan Barcelona ve Dinamo Kiev yarın Rusya'da karşılaşacak. Arjantinli yıldız Leo Messi 23.00'da başlayacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. İşte Barcelona'nın kadrosu


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