Messi, Ronaldo ve Neymar aynı takımda buluşabilir

30 Nisan 2021 Cuma, 15:42

Hem Lionel Messi hem de Cristiano Ronaldo'nun gelecek sezonda hangi takım forması giyeceği henüz kesin değil.

Barcelona'da yeni yönetim Messi'nin sözleşmesini uzatmak için hesaplar yaparken bir yandan Arjantinli yıldız için Avrupa'nın diğer devleri köşede bekliyor. Juventus'taki durumu belirsiz olan Cristiano Ronaldo için de aynı şey geçerli. Portekizli yıldızın adı transfer dedikodularına sık sık karışıyor.

Paris Saint-Germain bugüne kadar finansal gücüyle dikkat çekici hamlelerde bulundu. Ancak Fransız devi bu kez unutulmaz bir plana sahip. Futbolun en büyük yıldızlarını bir araya getirmek istiyorlar.

PARİS SAİNT-GERMAİN'İN PLANI NE?

Sport'un haberine göre Paris Saint-Germain'in sahibi Nasser Al-Khelaifi; futbol dünyasının üç büyük yıldızı Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar'ı aynı takımda oynatmak istiyor.

İtalyan medyasında çıkan haberlerde Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ya da Paris Saint-Germain'den birine gitmek için karar vereceği konuşuluyor. Lionel Messi'ye daha önce de talip olan Fransız kulübü sözleşmesi bitecek Arjantinli oyuncudan da vazgeçmiş değil.

Kylian Mbappe ile yeni sözleşme konusunda uzlaşamayan Fransız kulübü, Real Madrid'e gitmek isteyen oyuncudan elde edeceği geliri bu plan doğrultusunda kullanmayı düşünüyor.