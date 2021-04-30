Messi, Ronaldo ve Neymar aynı takımda buluşabilir
Fransız ekibi Paris Saint Germain Messi, Ronaldo ve Neymar'ı buluşturmayı hayal ediyor.
Hem Lionel Messi hem de Cristiano Ronaldo'nun gelecek sezonda hangi takım forması giyeceği henüz kesin değil.
Barcelona'da yeni yönetim Messi'nin sözleşmesini uzatmak için hesaplar yaparken bir yandan Arjantinli yıldız için Avrupa'nın diğer devleri köşede bekliyor. Juventus'taki durumu belirsiz olan Cristiano Ronaldo için de aynı şey geçerli. Portekizli yıldızın adı transfer dedikodularına sık sık karışıyor.
Paris Saint-Germain bugüne kadar finansal gücüyle dikkat çekici hamlelerde bulundu. Ancak Fransız devi bu kez unutulmaz bir plana sahip. Futbolun en büyük yıldızlarını bir araya getirmek istiyorlar.
PARİS SAİNT-GERMAİN'İN PLANI NE?
Sport'un haberine göre Paris Saint-Germain'in sahibi Nasser Al-Khelaifi; futbol dünyasının üç büyük yıldızı Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar'ı aynı takımda oynatmak istiyor.
İtalyan medyasında çıkan haberlerde Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ya da Paris Saint-Germain'den birine gitmek için karar vereceği konuşuluyor. Lionel Messi'ye daha önce de talip olan Fransız kulübü sözleşmesi bitecek Arjantinli oyuncudan da vazgeçmiş değil.
Kylian Mbappe ile yeni sözleşme konusunda uzlaşamayan Fransız kulübü, Real Madrid'e gitmek isteyen oyuncudan elde edeceği geliri bu plan doğrultusunda kullanmayı düşünüyor.
Video Haberler
- Erdoğan tam kapanmada nerede olacak?
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- 'Dillerinizi keser, itlaf ederiz' tehdidi
- AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- MEB'den ek ücret açıklaması
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- Prof. Dr. Ceyhan'dan İstanbul için önemli açıklama