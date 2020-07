Messi'den 'büyük düşüş' itirafı

17 Temmuz 2020 Cuma, 08:45

Barcelona'nın süperstarı Messi, kaçan şampiyonluğun ardından çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Madrid'in şampiyon olmasına yardım ettiklerini söyleyen Messi, ''Böyle devam edersek Napoli'ye de eleniriz'' ifadelerini kullandı.

İspanya La Liga’da bitime 1 hafta kala şampiyonluğu Real Madrid’e kaptıran Barcelona’da Arrjantinli yıldız Lionel Messi, Osasuna karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

“ÖNCE KENDİMİZİ ELEŞTİRMELİYİZ”



Kendilerini eleştirmeleri gerektiğini söyleyen Arjantinli yıldız, “Sezonu bu şekilde bitirmek istemezdik. Çok düzensiz, çok zayıf ve tutkusu az bir takımdık. Çok puan kaybettik ve Osasuna maçı da bu sezonun özeti oldu. Önce kendimizi eleştirmeliyiz. Önce, oyuncular kendini eleştirecek. Biz Barça’yız, her maçı ve her kupayı kazanmalıyız. Madrid’e bakarak ilerleyemeyiz. Madrid, kendi işini yaptı. Biz de onlara yardım ettik” dedi.

Taraftarların sabrının tükendiğine dikkat çeken yıldız futbolcu, “Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istiyorsak her şeyi değiştirmeliyiz. Böyle oynamaya devam edersek Napoli’ye eleniriz. Takım bazı maçlarda denedi ama sonuca ulaşamadı. Birçok maçta da hırs yoktu. Ocak ayından beri başımıza her türlü kötü şey geldi. Artık bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Taraftarlarımızın da sabrı tükeniyor. Kupaları, bu şekilde kendi ellerimizle vermeye devam edersek de tükenir. Çok normal” ifadelerini kullandı.