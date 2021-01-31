Messi'nin Barcelona'daki günlük maaşı 386 bin avro

31 Ocak 2021 Pazar, 20:39

İspanyol gazetesi El Mundo, Barcelona Kulübü ile Lionel Messi arasında 25 Kasım 2017'de imzalanan ve 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olan sözleşme gereği Arjantinli futbolcunun günlük 386 bin avroya denk gelen bir maaşı olduğunu ortaya çıkardı.

El Mundo'nun "Barça'yı mahveden firavun sözleşmesi" başlığıyla ve "100'de 100 güvenilir kaynaklara dayanılarak" ifadesiyle fotokopilerini yayımladığı sözleşmeye göre, Messi'nin 4 sezonluk brüt kazancının 555 milyon 237 bin 619 avro olduğu görüldü.

Bu kazanca futbolcunun ikramiye, hedeflere bağlı olarak değişen prim ve imaj haklarının da dahil olduğu bildirildi.

Sözleşmeye göre yaklaşık günlük geliri 386 bin avroya, sezon başına kazancı da 138 milyon avroya denk gelen 33 yaşındaki Messi'nin, ayrıca geleceğine ilişkin iki prim hakkının olduğu belirtildi.

Messi'ye, Barcelona'nın sunacağı yeni sözleşmeyi kabul etmesi halinde, yıllık 115 milyon 225 bin avro, kulübe sadakati karşılığında da 77 milyon 929 bin 955 avro ödeneceği, bunlara futbolcunun maaşının ve imaj hakkının dahil olduğu vurgulandı.

BARCELONA KULÜBÜ VE MESSİ'DEN TEPKİ

Söz konusu sözleşmenin yayımlanmasından dolayı Barcelona Kulübü ve Messi, El Mundo gazetesi hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Barcelona'da 7 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa da Messi'nin sözleşmesinin basına sızdırılmasına tepki gösterdi.

Gazetecilere konuşan Font, "Bu olay kabul edilemez. Messi'nin Barça'yı mahvettiğini söylemek gerçek bir utançtır. Tam tersine Messi, tarihin en iyi futbolcusudur ve onu her zaman bizimle istiyoruz. Messi, Barça'nın ödediği parayı son kuruşuna kadar hak etmiştir." ifadelerini kullandı.

Laporta ve Freixa ise tepki göstermelerine rağmen söz konusu haberle ilgili basına değerlendirme yapmayacaklarını söyledi.

Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Messi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.



