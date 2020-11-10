Messi'nin geleceği seçime bağlı

10 Kasım 2020 Salı, 13:42

Marca’da yer alan haberde, Lionel Messi’nin Barcelona ile sözleşme görüşmelerine başlamadan önce yeni başkanın hedeflerini görmek istedi ifade edildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ayrılma talebi gerçekleşmeyen Messi’nin devre arasında düşük bir bedelle Manchester City’e transfer olabileceği iddia edilmişti. Barcelona’da yıl sonuna kadar yapılması planlanan başkanlık seçiminde adaylar Messi’yi takımda tutma vaadi vermişti. Haberde, Messi’nin kulüpteki yeni yapılanmayı görmek istediği ve özellikle sportif direktör konumuna gelecek kişi sonrasında Barcelona’daki geleceğine karar vereceği belirtildi. Barcelona başkanlığına aday olan isimlerin çoğu kulübün eski oyuncuları Xavi Hernandez ve Andres Iniesta’nın kulüp yönetiminde görev alacağını vadetmişti.