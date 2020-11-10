Messi'nin geleceği seçime bağlı
Sözleşmesi sezon sonu bitecek Lionel Messi’nin, Barcelona’daki başkanlık seçimlerinden sonra kulüpteki görev dağılımına göre geleceğine karar vereceği belirtildi.
Marca’da yer alan haberde, Lionel Messi’nin Barcelona ile sözleşme görüşmelerine başlamadan önce yeni başkanın hedeflerini görmek istedi ifade edildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ayrılma talebi gerçekleşmeyen Messi’nin devre arasında düşük bir bedelle Manchester City’e transfer olabileceği iddia edilmişti. Barcelona’da yıl sonuna kadar yapılması planlanan başkanlık seçiminde adaylar Messi’yi takımda tutma vaadi vermişti. Haberde, Messi’nin kulüpteki yeni yapılanmayı görmek istediği ve özellikle sportif direktör konumuna gelecek kişi sonrasında Barcelona’daki geleceğine karar vereceği belirtildi. Barcelona başkanlığına aday olan isimlerin çoğu kulübün eski oyuncuları Xavi Hernandez ve Andres Iniesta’nın kulüp yönetiminde görev alacağını vadetmişti.
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