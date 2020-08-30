Messi'nin sözleşmesinde 'kraliyet' kararnamesi maddesi!

30 Ağustos 2020 Pazar, 14:58

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona Kulübünden ayrılması gündeme gelirken, La Liga yönetimi, ünlü futbolcunun FC Barcelona ile olan sözleşmesinde kraliyet kararnamesi maddesi olduğunu duyurdu.

Antrenmanlara katılmayan ve ve Barcelona'nın da rest çektiği Arjantinli yıldız için şu açıklama yapıldı: Messi'nin sözleşmesinde Kraliyet Kararnamesi'nin 16. maddesi uyarınca sözleşmenin erken tek taraflı feshine karar vermesi durumunda geçerli bir fesih maddesi vardır. La Liga bös konusu maddeyi daha önce ödememiş olan Messi'nin transferi için vize prosedürünü gerçekleştirmeyecektir" denildi.

Barcelona'nın 700 milyon Avro istediği yıldızın kulübünden bedelsiz ayrılacağı iddiaları gündemdeydi. Bu açıklama ile Messi'nin bedelsiz ayrılma ihtimali zora girdi. Yıldızı almak isteyen kulüp 700 milyon Avro ödemek zorunda.