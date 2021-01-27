Mesut Özil, Acun Ilıcalı ile de anlaşma yaptı iddiası
Fenerbahçe ile anlaşma yapan futbolcu Mesut Özil'in Acun Ilıcalı'nın yeni açtığı Exxen Dijital Platformu ile de anlaşma yaptığı iddia edildi. Özil'in Exxen'de çekilecek belgesel karşılığında 10 milyon Avro alacağı öne sürüldü.
Fotospor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Mesut Özil'in, Acun Ilıcalı'nın yeni açtığı Exxen Dijital Platformu ile de anlaşma yaptığı iddia edildi.
ACUN'DAN ÖZİL'E 10 MİLYON AVRO
Sarı Lacivertliler'in yıllık 3 milyon Avrodan 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil'in, Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de çekilecek belgesel karşılığında 10 milyon Avro alacağı öne sürüldü.
'BELGESEL TARZINDA MİNİ DİZİ'
Mesut’un hayatını anlatan 6 ila 8 bölümlük belgesi tarzındaki mini dizi çekileceği, Acun’un daha dizi çekilmeden Endonezya, Malezya gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerle satış anlaşması imzaladığı da iddia edildi.
Acun’un ayrıca Mesut’un belgesel tadındaki mini dizisini pek çok ülkeye de pazarlamak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
'ÜCRETİ AÇIKLANMIŞTI'
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi. Buna göre Özil'e, 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında 3 milyon Avro garanti ücret ve toplamda 550 bin Avro imza parası ödeyeceği açıklandı.
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