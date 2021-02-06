Mesut Özil ilk derbisini kaybetti
Mert Hakan Yandaş’ın yerine dahil olan Özil, Galatasaray derbisinde 27 dakika forma giydi.
Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinin 63. dakikasında oyuna dahil oldu.
Süper Lig’in 24. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın yerine dahil olan Özil, Galatasaray derbisinde 27 dakika forma giydi.
Mesut ilk derbisinden yenilgiyle ayrıldı.
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