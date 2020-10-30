Mesut Özil "İslam'da terörün yeri yoktur"
Mesut Özil, Fransa'da yaşanan olaylara dair sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Mesut Özil Twitter hesabından "İslam'da terörün yeri yoktur" ifadelerinin yanısıra Kuran'ı Kerim'den Maide 32 ayetine yer verdi. "Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim ki bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur"
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