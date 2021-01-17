Mesut Özil’den ’67’ paylaşımı

Fenerbahçe ile transferi konusunda prensipte anlaşan Mesut Özil, sosyal medya hesabından ’67’ numara paylaşımı yaptı.

İHA
17 Ocak 2021 Pazar, 17:26
Mesut Özil’den ’67’ paylaşımı
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Fenerbahçe ile transferi konusunda prensipte anlaşan Mesut Özil, sosyal medya hesabından ’67’ numara paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından ’67’ paylaşımı yaptı. Özil, memleketi Zonguldak’ın plakası olan ’67’ numarayla adeta sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası konusunda da mesaj verdi.


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