Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil, eski kulüpleri Real Madrid ve Arsenal’in aralarında bulunduğu 12 kulübün Avrupa Süper Ligi’ni başlatmasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2021 Pazartesi, 14:23
Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki
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12 büyük Avrupa kulübü, gece saatlerinde yaptıkları açıklamalarda “Avrupa Süper Ligi” adı altında yeni bir lig kurduklarını açıklamıştı. Bu hamle futbol kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirirken, bir tepki de dünya çapında bir orta saha oyuncusu olan Mesut Özil’den geldi.


32 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çocuklar ‘Süper Lig’i değil, Dünya Kupası veya Şampiyonlar Ligi’ni kazanma hayaliyle büyürler. Büyük maçların keyifli yanı her hafta değil, yılda sadece bir veya iki defa gerçekleşmesidir. Dışarıda bırakılan futbol taraftarlarının bunu anlamaları gerçekten zor” ifadelerine yer verdi

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