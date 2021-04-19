Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki
Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil, eski kulüpleri Real Madrid ve Arsenal’in aralarında bulunduğu 12 kulübün Avrupa Süper Ligi’ni başlatmasına tepki gösterdi.
12 büyük Avrupa kulübü, gece saatlerinde yaptıkları açıklamalarda “Avrupa Süper Ligi” adı altında yeni bir lig kurduklarını açıklamıştı. Bu hamle futbol kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirirken, bir tepki de dünya çapında bir orta saha oyuncusu olan Mesut Özil’den geldi.
32 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çocuklar ‘Süper Lig’i değil, Dünya Kupası veya Şampiyonlar Ligi’ni kazanma hayaliyle büyürler. Büyük maçların keyifli yanı her hafta değil, yılda sadece bir veya iki defa gerçekleşmesidir. Dışarıda bırakılan futbol taraftarlarının bunu anlamaları gerçekten zor” ifadelerine yer verdi
Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League - not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there...???— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 19, 2021
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