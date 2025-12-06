Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Başakşehir - Fenerbahçe CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 15. hafta mücadelesi

CANLI YAYIN: Başakşehir - Fenerbahçe CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 15. hafta mücadelesi

6.12.2025 19:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
CANLI YAYIN: Başakşehir - Fenerbahçe CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 15. hafta mücadelesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka 20.00'de başladı. Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği karşılaşmada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Var koltuğunda Alper Çetin oturuyor.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Da Costa.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Oğuz, Duran.

CANLI ANLATIM | Başakşehir 0-0 Fenerbahçe 

39' Savunma arkasına kaçan Shomurodovi topu kontrol etti ve vuruşubu yaptı. Top kaleci Ederson'un üzerine gitti.

37' Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından attığı şut savunmadan geri geldi. Korner.

36' Anderson Talisca'nın vuruşu barajdan geri geldi.

35' Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak. Topun başında Talisca var.

34' Marco Asensio'nun ara pasında Jhon Duran topla buluşmadan Da Costa pozisyonunu bozdu ve tehlike uzaklaştı.

32' Eldor Shomurodov, ceza yayında topla buluştu. Kaleye şutunu attı, top Skriniar'dan geri geldi.

29' Fenerbahçe'de Edson Alvarez sarı kart gördü.

27' Kerem'in top kaybında Kemen uzaklardan kaleyi düşündü. Top direğin hemen üstünden dışarı gitti.

26' Abbosbek Fayzullayev, sağ çaprazda Ederson ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma deneyince Ederson topu rahat kontrol etti.

25' Fenerbahçe hızlı atakla etkili olmaya çalıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun ortası doğrudan auta gitti.

20' Fenerbahçe'de Nelson Semedo sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı ve yerini Kerem'e bıraktı.

18' Rams Başakşehir'de Amine Harit, Semedo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' Anderson Talisca, uzun süre yerde kaldı. Hakem atak bittikten sonra oyunu durdurdu. Faul kararı yok.

13' Eldor Shomurodov, ceza sahası içinde topla buluştu, plasesi üstten farklı şekilde dışarı gitti.

9' Fenerbahçe sol taraftan bir korner kullandı. İçeriye yapılan orta Muhammed'de kaldı.

8' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelen ortaya Fred kafayı vurdu. Top yan direğe çarptı ve auta gitti.

6' Jhon Duran'ın sağ kanattan çevirdiği topa Talisca ceza sahası içinden vurdu. Top yandan auta gitti.

5' Fenerbahçe'de Talisca ara pasla Jhon Duran'ı topla buluşturmak istedi. Kaleci çıkıp topu kontrol etti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

İlgili Konular: #Başakşehir #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos: 'Fenerbahçe Beko hükmen kazanmalı'
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos: 'Fenerbahçe Beko hükmen kazanmalı' Panathinaikos Basketbol Takımı Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ertelenen Olympiakos maçı nedeniyle Fenerbahçe Beko'nun hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini açıkladı.
Fenerbahçe Medicana CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de iki yaptı!
Fenerbahçe Medicana CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de iki yaptı! Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Igor Gorgonzola'yı 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı için açıklama: 'Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir'
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı için açıklama: 'Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir' Fenerbahçe, Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası bir açıklama yayınladı.