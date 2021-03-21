Mesut Özil'den derbi paylaşımı! "Bizim için çok önemli"

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, derbi öncesi takım arkadaşlarına sosyal medya hesabından başarı diledi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2021 Pazar, 18:53
Mesut Özil'den derbi paylaşımı!
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Fenerbahçe ile  Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir formasından uzak kalan Mesut Özil, sarı lacivertliler için kritik öneme sahip olan Beşiktaş derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mesut Özil, "Bugünkü derbi bizim için çok önemli. Hedefimiz mücadele edip kazanmak!" ifadelerini kullandı.


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