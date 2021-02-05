Mesut Özil'den derbi paylaşımı: Türkiye'nin en büyük derbisi için sabırsızlanıyorum

Süper Lig, Türk futbolunun klasiğine sahne olacak. Ligin zirvesindeki Fenerbahçe ile en yakın takipçisi Galatasaray, derbide karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2021 Cuma, 22:37
Mesut Özil'den derbi paylaşımı: Türkiye'nin en büyük derbisi için sabırsızlanıyorum
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Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, derbiye yönelik paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü futbolcusu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin en büyük derbisi için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.


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