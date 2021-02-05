Mesut Özil'den derbi paylaşımı: Türkiye'nin en büyük derbisi için sabırsızlanıyorum
Süper Lig, Türk futbolunun klasiğine sahne olacak. Ligin zirvesindeki Fenerbahçe ile en yakın takipçisi Galatasaray, derbide karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, derbiye yönelik paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü futbolcusu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin en büyük derbisi için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
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