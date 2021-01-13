Mesut Özil'den Galatasaray maçı paylaşımı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 12:37

Adı bir süredir Fenerbahçe ile geçen Mesut Özil, Real Madrid forması giydiği dönemde çıktığı Galatasaray karşılaşmasından bir paylaşım yaptı.

Mesut, "Galatasaray'a karşı 2013 yılında Şampiyonlar Ligi gecesi" notunu düştü.

Galatasaray, Mesut Özil'in o dönem formasını giydiği Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşmıştı. Sarı kırmızılı ekip, Madrid'de rakibine 3-0 kaybederken, İstanbul'daki maçı ise 3-2 kazanmış ve turnuvaya veda etmişti.