Mesut Özil'den Kadıköy Belediyesi'ne mesaj: En güzel yer!

11 Ocak 2021 Pazartesi, 23:54

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, sosyal medya hesabı Twitter'dan taraftarların sorularını yanıtladı.

SÖZLEŞMESİ DURUMU HAKKINDA NE DEDİ?

Özil, kendisine yöneltilen "Arsenal ile sözleşmenin sonuna geldiğin anlaşılıyor. Eğer tek teklif Tottenham'dan (Arsenal'in ezeli rakibi) gelirse ne yaparsın? İmzalar mısın yoksa emekli mi olursun?" sorusuna "Kolay soru... Emeklilik" yanıtını verdi.

Mesut Özil'e gelen sorular ve yanıtlar şöyle:

Soru: Arsenal'de oynadığın dönemde beraber oynadığın en iyi 11?

M.Ö.: Ospina - Sagna, Koscielny, Mertesacker, Kolasinac - Cazorla, Ramsey - Serge Gnabry, Özil, Alexis Sanchez - Aubameyang

MESUT ÖZİL CANLI YAYINDA 'KADIKÖY' DEDİ

Soru: İstanbul da en sevdiğin semt hangisi? (Göz kırpma)

M.Ö: Kadıköy (el kaldırma işareti)

Kadıköy Belediyesi'nden Mesut Özil'e yanıt:

"O zaman Boğa'da buluşur muyuz?"

"Arsenal'e katılma kararımdan asla pişman olmadım"

Soru: Arsenal'de oynamaktan zevk aldın mı?

M.Ö.: Tabii ki.. Şimdiye kadar pek çok iniş ve çıkış oldu, ama sonuçta Arsenal'e katılma kararımdan asla pişman olmadım. Dürüst olmak gerekirse, şubat ve mart 2020'deki korona molasından önceki son birkaç oyun gerçekten çok eğlenceli geçti. O zamandan çok keyif aldım ve gerçekten çok olumlu bir yolda olduğumuzu düşündüm. Ama sonra maalesef işler değişti.

Soru: Sezonun geri kalanı için yardım etmek için Schalke 04'e gidebilir misin? Seni orada görmeyi çok isteriz.

M.Ö.: Sead Kolosinac'tan şovu çalmak istemem. Hayır, dürüst olmak gerekirse Schalke'ye her zaman sempati duyacağımve onlara kalbimin derinliklerinden en iyisini diliyorum. Ama şu anda benim için seçenek değil.

"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Soru: Mesut gençliğinden beri Fenerbahçe'yi neden seviyorsun? Sizi Fenerbahçe taraftarı yapan en önemli şey nedir?

M.Ö.: Ben Almanya'da Fenerbahçe taraftarı her Alman-Türk vatandaşı bir Türk takımını destekliyor. Benimki Fenerbahçe idi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Ülkenin en büyük kulübü.

Dünyanın en iyi savunma oyuncusu Ramos

Soru: Sergio Ramos, tarihin en iyi savunucuları arasında olacak mı? Ben öyle olduğunu düşünüyorum.

M.Ö.: Evet, on yılı aşkın süredir dünya klasında oynuyor ve oyunun lideri oldu. Onun hırsı ve kazanma arzusu inanılmaz. Benim neslimde dünyanın en iyi savunmacısı olduğunu söyleyebilirim.



