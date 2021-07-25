Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz'de şiddetli yağış beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de yer alan illerde şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde salı günü aşırı yağış öngörülüyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2021 Pazar, 20:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz'de şiddetli yağış beklendiğini duyurdu
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; vatandaşlar ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarak şöyle denildi:

SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

"Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler