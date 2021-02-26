Meteoroloji tarih de vererek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 28 Şubat’ta ülkeye girecek soğuk hava dalgasına karşı uyardı.
Tahminlere göre 28 Şubat’tan itibaren yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Mart ayının ilk günlerinde yurdun kuzey kesimlerinde kar kendini gösterecek, İstanbul’da da ciddi bir soğuma yaşanacak.
Sıcaklık nedeniyle 28 Şubat’a kadar kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı tahmin ediliyor.
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İstanbul’da da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken yer yer karla karışık yağmurlar görülecek. 2 Mart Salı itibari ile soğuk hava yurt genelinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler ise şöyle:
“Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.”
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