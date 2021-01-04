Meteoroloji tarih verip uyardı

04 Ocak 2021 Pazartesi, 08:26

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı alarm seviyesine gelirken, sevindirici haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İstanbul'da yarın sağanak yağmur etkili olacak.

Çarşamba günü ise yağmur duracak ve yerini güneşli havaya bırakacak. Perşembe günü tekrar start alacak sağanak yağmur, tam 1 hafta boyunca etkisini hissettirecek.

Yetkililer, İstanbulluları sel baskınlarına karşı uyararak, yarın yanlarına şemsiye ve yağmurluk alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.

18 OCAK'TA KAR VAR

Öte yandan Türkiye'nin batısı ve Marmara Bölgesi kar yağışına doyacak. Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2.yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, 18-22 Ocak tarihleri arasında ülkemizi de etkisi altına alacağı ifade edildi. İstanbul'da senenin ilk karının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.