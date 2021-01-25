Meteoroloji uyardı!

25 Ocak 2021 Pazartesi, 08:10

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Kuzey Ege'de pazartesi günü Güney Ege ve Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın akşam saatlerinde Ege'de, gece Marmara'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşması riskine karşı Meteoroloji tarafından uyarı yayımlandı.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: Ocak’ın son 10 gününde çok güçlü bir sistem olmaz diyorduk ama çarşamba günkü soğuk biraz kuvvetleniyor. Marmara’nın batı v güneyi, Batı Karadeniz, İç Anadolu için kar var. İstanbul kıyıdan köşeden akşam ve gece kar yakalayabilecek gibi.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



