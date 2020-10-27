Meteoroloji uyardı: Serin ve yağışlı hava geliyor
Türkiye, yarından itibaren yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek, sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme şöyle:
"Yurdumuzun batı kesimlerinin 28.10.2020 Çarşamba öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülkemiz genelinde etkili olacağı beklenmektedir.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalacağı ve yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahmin ve uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir."
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