Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava geliyor!

09 Mart 2021 Salı, 10:03

Mart ayıyla birlikte yükselişe geçen sıcaklıklar yarın gece saatlerinden itibaren bir miktar düşüş yaşayacak ve yurt genelinde yağış görülecek. İstanbul’da 5 derece birden düşecek sıcaklıklarla beraber, yarın ve perşembe günü yağmur etkili olacak.

HAFTA SONU GÜNEŞ GERİ DÖNÜYOR

Yurdu etkileyecek olan yağışlı hava cumartesi günü etkisini tamamen kaybedecek. Türkiye genelinde, az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, güneşin etkisiyle birlikte cumartesi günü hava sıcaklıkları da yükselecek.

BUGÜN GÜNEY ŞEHİRLERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmakta.