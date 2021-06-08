Meteoroloji uzmanından dolu uyarısı

08 Haziran 2021 Salı, 11:24

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, haziran ayının ilk 15 gününde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceğini belirterek, "Yaz yağmurları devam edecek, haziran sonuna doğru yavaş yavaş ısınma görülecek. Yaz aylarında ani dolu yağışlarının görülebilir" diye konuştu.

Özdemir, serin geçecek haziran ayının ilk 15 gününden sonra mevsim normallerine ulaşılacağını söyledi.

Yağışlı ve serin havaya rağmen kuraklık tehdidinin devam ettiğine dikkat çeken Özdemir, "Lokal olarak görülen bu ani yağışlara dikkat etmek gerekiyor. Büyük metropoller üzerinde ani yağışlar görülebilir. Bu yağışlı ve serin havaya rağmen kuraklık geçti diyemeyiz, kuraklık devam ediyor. Çünkü iklimsel değişiklikler ve ısı adalarının oluşumları önemli. Temmuz ayından itibaren sıcak ve kurak bir yaz geçirecek gibiyiz. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni modellere baktığımızda yaza dair öngörümüz daha da belirginleşecek" dedi.

"ANİ DOLU YAĞIŞLARI GÖRECEĞİZ"

Yaz aylarında ani dolu yağışlarının görülebileceği uyarısında bulunan Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Bunda küresel ısınmanın etkisi yüksek. Şehirler üzerinde ısı adalarının oluşması buna bağlı olarak kararsız ve ani yağışların meydana gelmesi nedeniyle bu yaz da ani dolu yağışları göreceğiz" ifadelerini kullandı.