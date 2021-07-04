Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde sağanak bekleniyor.

DHA
04 Temmuz 2021 Pazar, 10:20
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güney batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 12, Kars'ta 13, Ardahan'da 11, Erzurum'da 16, Tunceli'de 18, Iğdır'da 20 ve Erzincan'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 40, Tunceli, Ağrı'da 34, Erzincan ve Kars'ta 33, Ardahan'da 32, Erzurum'da 31 derece olacağı öngörülüyor


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