Meteoroloji'den 4 il için yağmur uyarısı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık