Meteoroloji'den 4 il için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli bir gün geçirecek. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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