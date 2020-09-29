Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2020 Salı, 20:02
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın görüleceği tahmin ediliyor. 

Vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi. 


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