Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.
En Çok Okunan Haberler
- 'Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım'
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- Çok konuşulacak Fatih Portakal açıklaması
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- İzmir Barosu'ndan Azerbaycan'a yardım teklifi
- Ateşkes için 'çekilin' şartı
- Selefi Gezenler: Bir ay sonra operasyonlar başlayacak
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- ABD başkanlık seçimleri için son anket
Video Haberler
- Eşi tarafından vurulan kadının hayatını böyle kurtardı!
- Kanlı pusunun görüntüleri dehşete düşürdü!
- Antalya'da Akdeniz fokuyla selfie
- Çukurdan gelen gizemli ses! Emniyet şeridi çekildi
- Kadıköy'de galericilerden kilimli, paspaslı dolu önlemi
- Okmeydanı'nda servis minibüsü ve otomobil mahsur kaldı
- Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil
- Korkunç an kamerada! 14 yaşındaki Halilcan'ın feci ölümü
- Kalp hastaları için koronavirüs uyarısı!
- İstanbul'da sel ve şiddetli dolu yağışı
En Çok Okunan Haberler
- 'Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım'
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- Çok konuşulacak Fatih Portakal açıklaması
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- İzmir Barosu'ndan Azerbaycan'a yardım teklifi
- Ateşkes için 'çekilin' şartı
- Selefi Gezenler: Bir ay sonra operasyonlar başlayacak
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- ABD başkanlık seçimleri için son anket