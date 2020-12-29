Meteoroloji'den flaş sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmeler ile, batı Akdeniz, kıyı Ege ve Trakya için sağanak yağmur uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
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