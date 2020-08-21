Meteoroloji'den flaş uyarı: Kırmızı alarm verildi!

21 Ağustos 2020 Cuma, 07:13

Bu gece yarısından sonra şiddetini artırıp Pazar günü 17:00'ye kadar yer yer etkili olması beklenen "aşırı yağış"ta, metrekareye 100 kilogram ve üzeri yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan son açıklama şöyle:

* Yapılan son değerlendirmelere göre; 22.08.2020 Cumartesi günü Trabzon'un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde, Pazar günü Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2 ), Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış: 1-5 kg/m²

Orta Kuvvette Yağış: 6-20 kg/m²

Kuvvetli Yağış: 21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli Yağış: 51-75 kg/m²

Şiddetli Yağış: 76-100 kg/m²

Aşırı yağış: 100 kg/m² üzeri

İSTANBULLULAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde de İstanbulluları kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarmıştı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün öğle saatlerine kadar İstanbul’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

MECİDİYEKÖY

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları oldu. Mecidiyeköy Varyant altı su altında kalırken, araçlar mahsur kaldı.