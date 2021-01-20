Meteoroloji'den İstanbul dahil 15 il için 'turuncu' kodlu uyarı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 12:33

Meteoroloji'nin paylaştığı son verilere göre Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı olacak. İstanbul'un da aralarında olduğu 15 kente turuncu kodlu uyarı verilirken, 15 kente de sarı uyarı verildi. Yetkililer vatandaşları olumsuz durumlara karşı uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında 30 kente renkli uyarıda bulunuldu. Buna göre; İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Sakarya, Sinop, Bartın, Düzce, Yalova, Zonguldak, Tekirdağ, Kocaeli, Kastamonu, Edirne ve Bursa'ya turuncu kodlu uyarı verildi.

Ayrıca; Adana, Artvin, Giresun, Mersin, Manisa, İzmir, Ordu, Trabzon, Osmaniye, Samsun, Rize, Muğla, Antalya, Aydın ve Hatay için de sarı kodlu uyarı verildi.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Meteoroloji tarafından yapılan tanımda turuncu kodlu uyarı için, "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" açıklaması yapılıyor.

SARI KODULU UYARI NEDİR?

Meteoroloji tarafından yapılan tanımda sarı kodlu uyarı için, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer veriliyor.