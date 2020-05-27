Meteoroloji’den İstanbul için alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den aktarılan bilgiye göre, İstanbul'da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahminlerine göre, sıcaklığın Marmara ve Ege'de 1ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu' da kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30
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