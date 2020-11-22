Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıda İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak uyarısı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2020 Pazar, 14:28
Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki 5 il için sağanak uyarısı
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Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ndeki 6 il için yağış uyarısı yaptı.

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de havanın parçalı bulutlu olacağı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum, öğlen saatlerinden itibaren ise Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla karla karışık yağmur bekleniyor. 

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman kuvvetli esecek.  Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars'ta ise 2, Ağrı ve Ardahan'da 0, Erzincan ve Tunceli'de 1, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.


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