Meteorolojiden İstanbul'a fırtına uyarısı

Bu akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın kuvveti yer yer 75-88 kilometreye ulaşacağından çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

(DHA)
10 Şubat 2021 Çarşamba, 17:15
Meteorolojiden İstanbul'a fırtına uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, "Güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

Açıklamada fırtınanın bu akşam saatlerinde başlayarak cuma sabahına kadar süreceği de kaydedildi.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler