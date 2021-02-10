Meteorolojiden İstanbul'a fırtına uyarısı
Bu akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın kuvveti yer yer 75-88 kilometreye ulaşacağından çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, "Güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.
Açıklamada fırtınanın bu akşam saatlerinde başlayarak cuma sabahına kadar süreceği de kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular