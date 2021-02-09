Meteoroloji'den önemli uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da dün akşam etkili olan ve birçok çatının uçmasına neden olan şiddetli fırtınanın bugün öğlen saatlerinde tekrar başlayarak yarın akşama kadar devam edeceğini duyurdu. İstanbul’un ‘sarı’ kodu ile uyarılırken, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi durumlara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji, Kuzey Ege ve Marmara Bölgelerinde yarın; İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen ve saatteki hızının 70 km'ye ulaşacağı tahmin edilen kuvvetli fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan uyarı şöyle:
"Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Kuzey Ege ve Marmara Bölgelerinde yarın (Çarşamba) sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/saat), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baza gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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