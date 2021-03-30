Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı

30 Mart 2021 Salı, 12:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın sabah saatleri için kuvvetli poyraz uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.



