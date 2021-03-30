Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı
Meteoroloji'den İstanbul için bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinde kentte kuvvetli poyrazın hakim olacağını duyurdu, yurttaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın sabah saatleri için kuvvetli poyraz uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
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