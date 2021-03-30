Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

30 Mart 2021 Salı, 09:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rügarın kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

30 MART YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 17°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu