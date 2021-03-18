Meteoroloji'den 'kar' uyarısı

18 Mart 2021 Perşembe, 07:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre, bugün Karabük, Kastamonu, Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da karla karışık yağmur etkili olacak.

Son hava durumu raporuna göre; ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Isparta Çankırı çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; bu akşam saatlerinde Tunceli ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.