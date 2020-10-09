Meteoroloji'den Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji, Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ilçelerine kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, bu akşam Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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