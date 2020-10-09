Meteoroloji'den Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı

09 Ekim 2020 Cuma, 22:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, bu akşam Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.