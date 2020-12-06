Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yarın akşam kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2020 Pazar, 18:45
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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